"Peccato, mi sono illuso". Si abbassano le luci in studio, raptus-Minzolini: fa il cascamorto con la Merlino. E... | Video (Di lunedì 8 marzo 2021) Corteggiamento in diretta a L'aria che tira su La7, dove è andato in scena un divertente siparietto "a lume di candela". Le luci in studio, infatti, si sono improvvisamente abbassate e Myrta Merlino ha quindi fatto una battuta ad Augusto Minzolini: "Le luci vanno sempre più giù, ti sei preoccupato ma non è un appuntamento al buio, è un appuntamento con La7". E il giornalista ed ex senatore di Forza Italia ha risposto con un sorriso malizioso: "Peccato, mi sono illuso". Del resto, non è l'unico invitato Minzolini, a fare il "cascamorto" con la Merlino, conduttrice bella e intelligente, che attira le simpatie di molti suoi ospiti. Vittorio Sgarbi per esempio, lo ha fatto prima ...

