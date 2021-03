(Di lunedì 8 marzo 2021) È morto in un incidente di elicottero, figlio dell’dell’aereonautica e degli elicotteri Sergeera anche deputato, ha perso la vita vicino Deauville, in Normandia. Il presidente Emmanuel Macron gli ha reso omaggio con un tweet. “Amava la Francia, capitano d’industria, deputato, amministratore locale, comandante in aviazione: durante tutta la sua vita ha sempre servito il nostro paese valorizzandone le qualità. La sua morte improvvisa è una grande perdita.” Biografia e carrieraè morto a causa di uno schianto nel nord-ovest della Francia, aveva 69 anni, è deceduto insieme a lui anche il pilota, unica persona a bordo oltredell’elicottero Eurocopter ...

QuotidianPost : Muore Olivier Dassault, miliardario francese e industriale dell'aeronautica - Bron_ElGram : Si schianta elicottero, morto il miliardario dell'industria aeronautica francese Olivier Dassault - MariaAlessia : RT @euronewsit: Muore in un incidente di elicottero Olivier Dassault. Quarto figlio di Serge. Grande famiglia di imprenditori, cuore dell'i… - FlyEuropeTV : Si schianta elicottero, morto il miliardario dell'industria aeronautica francese Olivier Dassault - busotto : RT @SaracomemeSara: Si schianta elicottero, morto il miliardario dell'industria aeronautica francese Olivier Dassault Dassault era anche de…

È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Olivier Dassault, 69 anni, ricchissimo imprenditore francese alla guida del colosso francese dell'aviazione fondata dal nonno. L'elicottero è precipitato ieri pomeriggio in Normandia: con l'imprenditore muore anche il suo pilota.