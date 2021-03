Lockdown di fatto dalle 19, una mossa estrema: indiscrezioni su un vertice drammatico (Di lunedì 8 marzo 2021) Il coronavirus tiene l'Italia sotto scacco, il peso delle varianti lo si vede ogni giorno di più, bollettino dopo bollettino. E il governo di Mario Draghi è pronto ad un'ulteriore stretta, compresa la possibilità di un Lockdown generalizzato di tre settimane per procedere a passo spedito con le vaccinazioni e riportare la curva epidemiologica sotto controllo. Ma ci sono anche scenari intermedi, meno drastici, di cui dà conto il Corriere della Sera, che però fa presente che ancora non è stata presa alcuna decisione ufficiale su come inasprire il dpcm del 6 marzo firmato dal premier, in vigore dunque soltanto da due giorni. Preoccupa, soprattutto, il fatto che le terapie intensive si stiano riempiendo. E così per il pomeriggio di oggi, lunedì 8 marzo, il presidente del Consiglio ha convocato la cabina di regia politica per studiare le modalità d'azione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Il coronavirus tiene l'Italia sotto scacco, il peso delle varianti lo si vede ogni giorno di più, bollettino dopo bollettino. E il governo di Mario Draghi è pronto ad un'ulteriore stretta, compresa la possibilità di ungeneralizzato di tre settimane per procedere a passo spedito con le vaccinazioni e riportare la curva epidemiologica sotto controllo. Ma ci sono anche scenari intermedi, meno drastici, di cui dà conto il Corriere della Sera, che però fa presente che ancora non è stata presa alcuna decisione ufficiale su come inasprire il dpcm del 6 marzo firmato dal premier, in vigore dunque soltanto da due giorni. Preoccupa, soprattutto, ilche le terapie intensive si stiano riempiendo. E così per il pomeriggio di oggi, lunedì 8 marzo, il presidente del Consiglio ha convocato la cabina di regia politica per studiare le modalità d'azione. ...

