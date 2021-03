L'Inter supera anche lo scoglio Atalanta, decide Skriniar: 1 - 0 (Di martedì 9 marzo 2021) Un altro piccolo - grande passo verso lo Scudetto per l'Inter . La squadra di Conte ha infilato la sesta vittoria consecutiva in campionato superando anche il duro ostacolo Atalanta , uno di quelli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Un altro piccolo - grande passo verso lo Scudetto per l'. La squadra di Conte ha infilato la sesta vittoria consecutiva in campionatondoil duro ostacolo, uno di quelli ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Cessione Inter, irrompe un fondo saudita: supera la concorrenza e si avvicina alle richieste di Zhang - Mauro_Mingo : RT @Rossonerosemper: L'Inter in testa alla Serie A, il City alla Premier, l'Atletico alla Liga, l'Everton che supera il Liverpool. E' l'an… - Fillix9 : @carmi_ne Concordo in pieno. Ci sta dire che il gioco dell'Inter non ti piaccia (io sono tra quelli), ma se poi si… - gab72boa : RT @Rossonerosemper: L'Inter in testa alla Serie A, il City alla Premier, l'Atletico alla Liga, l'Everton che supera il Liverpool. E' l'an… - _DAGOSPIA_ : L’INTER SUPERA ANCHE L’ATALANTA, FURIA CONTE CONTRO L’ARBITRO MARIANI: FATE I PROTAGONISTI -