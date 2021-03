Advertising

zazoomblog : Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta - #formazioni #ufficiali #Inter-Atalanta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali - lagoleada_it : #SerieA 26^ giornata, le formazioni ufficiali di #InterAtalanta. Calcio d'inizio alle 20.45 ?? - infobetting : West Ham-Leeds (lunedì, ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : formazioni ufficiali

Goal.com

Commenta per primo Sono da pocoledi Inter - Atalanta, posticipo della ventiseiesima giornata in programma alle 20.45 a San Siro: Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, ...LE: Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Romero, ...Tutto pronto a San Siro per Inter-Atalanta, posticipo della 26^ di Serie A e gara fondamentale sia per la corsa Scudetto che per quella Champions ...Inter e Atalanta chiudono la giornata di Serie A per una partita che può valere un pezzo di scudetto: Vidal titolare, Muriel in panchina ...