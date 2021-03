La retromarcia degli scienziati | “Niente chiusure | il Covid fa fatto circolare”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre il governo Draghi insiste sulla linea delle, incapace di affrontare la crisi economica con le briciole lasciate dall’Europa e quindi convinto che costringere gli italiani in casa sia l’unica soluzione, il mondo della scienza viene a dirci che lockdown e restrizioni sono quanto di più sbagliato si stabilire adottare in questo momento. La rivista Science, tra le più prestigiose a livello internazionale, ha infatti pubblicato proprio in questi giorni lo studio di tre esperti, secondo i quali il-19, per essere sconfitto, va lasciato. In caso contrario, per liberarsi della sua presenza potrebbero volerci anche dieci anni. Avevamo già parlato dello studio effettuato da Jennie Lavine e Rustom Antia, del dipartimento di biologia della Emory university di Atlanta, assieme a Ottar Bjornstad, del centro dinamica ...