Iv | Fratoianni | ‘Renzi querela ma non chiarisce viaggio a Dubai’

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Ieri La Stampa riportava in un pezzo di Niccolò Carratelli alcune notizie importanti, che Renzi ha definito ‘tutte cazzate’ ma non ha chiarito nel merito”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. ‘La prima notizia: Renzi in questi giorni è di nuovo salito su un volo privato, per atterrare a Dubai, negli Emirati Arabi. La seconda è che ci era già stato: nel marzo del 2019 per partecipare al ‘Global Education and skills Forum’, organizzato dalla Fondazione Varkey, legata al Governo degli Emirati. La terza è che una holding riconducibile allo stesso Governo degli Emirati Arabi ha finanziato la Fondazione Open, organizzatrice della Leopolda, con due donazioni per un totale di 75.000 euro”. “La quarta è che la stessa holding in seguito ha preso la quota di maggioranza di Toscana Aereoporti, presieduta ...