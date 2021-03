Inter-Atalanta, Handanovic: “Bravi e fortunati, vittoria che dà merito al nostro percorso” (Di martedì 9 marzo 2021) vittoria sofferta ma vitale per la nostra crescita.Inter-Atalanta, Gasperini: “Soddisfatti della prestazione, ma l’1-0 sta stretto. Ilicic? Sicuro di una cosa”Queste le parole di Samir Handanovic, Intervenuto al termine della sfida di Serie A tra Inter e Atalanta. L'estremo difensore nerazzurro ha voluto dire la sua in merito a questo importante successo Interno che riporta la formazione di Antonio Conte a sei lunghezze di distacco dal Milan secondo. Tre punti fondamentali, ottenuti contro una delle big del campionato e, attualmente, tra le compagini fisicamente più in forma.Inter-Atalanta, Conte: “vittoria fondamentale per lo Scudetto, ma ci aspettano altre sfide difficili”Ecco le ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021)sofferta ma vitale per la nostra crescita., Gasperini: “Soddisfatti della prestazione, ma l’1-0 sta stretto. Ilicic? Sicuro di una cosa”Queste le parole di Samirvenuto al termine della sfida di Serie A tra. L'estremo difensore nerazzurro ha voluto dire la sua ina questo importante successono che riporta la formazione di Antonio Conte a sei lunghezze di distacco dal Milan secondo. Tre punti fondamentali, ottenuti contro una delle big del campionato e, attualmente, tra le compagini fisicamente più in forma., Conte: “fondamentale per lo Scudetto, ma ci aspettano altre sfide difficili”Ecco le ...

