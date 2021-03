Harry e Meghan, l’intervista shock a Oprah Winfrey. La Markle: «I reali temevano il colore della pelle di Archie. Ho pensato al suicidio» (Di lunedì 8 marzo 2021) L'intervista a Meghan e Harry l’intervista di Meghan Markle e del Principe Harry concessa a Oprah Winfrey ieri sera su CBS non ha tradito le aspettative. Nel corso della loro lunga chiacchierata con la star della tv Usa, venduta in oltre 68 paesi del mondo, il Duca e la Duchessa di Sussex si sono infatti lasciati andare a delle controverse dichiarazioni in grado di gettare più di un’ombra sull’intera famiglia reale inglese. Parole, che verranno trasmesse domani sera in Italia a partire dalle 21.30 su Tv8, destinate a generare, nei prossimi giorni, diverse reazioni. Dopo che Oprah ha chiarito che i due non sono stati pagati (la cifra tra i 7 e i 9 milioni di dollari di cui si parlava è relativa ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 marzo 2021) L'intervista adie del Principeconcessa aieri sera su CBS non ha tradito le aspettative. Nel corsoloro lunga chiacchierata con la startv Usa, venduta in oltre 68 paesi del mondo, il Duca e la Duchessa di Sussex si sono infatti lasciati andare a delle controverse dichiarazioni in grado di gettare più di un’ombra sull’intera famiglia reale inglese. Parole, che verranno trasmesse domani sera in Italia a partire dalle 21.30 su Tv8, destinate a generare, nei prossimi giorni, diverse reazioni. Dopo cheha chiarito che i due non sono stati pagati (la cifra tra i 7 e i 9 milioni di dollari di cui si parlava è relativa ...

