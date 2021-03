Folla per l'aperitivo, blocchi e chiusure in Darsena e sui Navigli (Di lunedì 8 marzo 2021) La presenza delle forze dell'ordine è ben visibile e massiccia. Navigli e Darsena sorvegliati speciali, dopo il caos di sabato scorso. Ma i presidi delle divise ci sono anche in piazza Duomo, all'... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) La presenza delle forze dell'ordine è ben visibile e massiccia.sorvegliati speciali, dopo il caos di sabato scorso. Ma i presidi delle divise ci sono anche in piazza Duomo, all'...

Ultime Notizie dalla rete : Folla per Folla per l'aperitivo, blocchi e chiusure in Darsena e sui Navigli ... piazzano le transenne, bloccano i punti di accesso e istituiscono il senso unico di entrata e di uscita per limitare gli assembramenti. Anche dopo le 20 i vigili sono ancora lì, mentre a poco a poco ...

Padrone della vita - Il Vangelo di oggi Lunedì 8 Marzo 2021 Perché non lo hanno fatto? Come è possibile che Gesù si sia divincolato da una folla intera e ... Ha scelto di morire per noi per salvarci. Non è stato sottratto alla vita con una forza più grande di ...

Caserta, folla per l'ultimo mercato: sfida al Covid prima della zona rossa Il Mattino I Ferragni-fan aiutano Fedez? Nulla di strano Juan Domingo Peron era in galera, quando Eva arringò la folla e milioni di descamisados innescarono la ... è fan della sua consorte o eleggere un volto nuovo della Balena Bianca per un endorsement di ...

