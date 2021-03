Festino privato ad Udine: multato l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti (Di lunedì 8 marzo 2021) Un Festino privato, i carabinieri che arrivano e le multe che fioccano. Una notizia che ormai non fa più notizia visto che nelle ultime settimane sono state centinaia le segnalazioni di feste in abitazioni private finite male, ma questa volta a partecipare sarebbe stato anche l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti. Secondo quanto riportato da ‘Il Gazzettino’ il tecnico della squadra bianconera era assieme ad altre sette persone. A chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini di casa, carabinieri che hanno multato tutti i presenti: 400 euro a testa. E festa finita. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Un, i carabinieri che arrivano e le multe che fioccano. Una notizia che ormai non fa più notizia visto che nelle ultime settimane sono state centinaia le segnalazioni di feste in abitazioni private finite male, ma questa volta a partecipare sarebbe stato anchedell’se. Secondo quanto riportato da ‘Il Gazzettino’ il tecnico della squadra bianconera era assieme ad altre sette persone. A chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini di casa, carabinieri che hannotutti i presenti: 400 euro a testa. E festa finita. SportFace.

