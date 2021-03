Donne nel pallone, la riflessione di Carolina Morace (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - "Il calcio femminile in generale non solo quello femminile, sta subendo un danno enorme da questa pandemia. Oggi tutti vanno a giocare a tennis e a padel, e questo è un allarme per il nostro sport". Così Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women in Serie B, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai RadioUno. La 57enne ex attaccante della Nazionale ha guidato in passato, con Gaucci presidente, la Viterbese maschile. "Quando si rivedrà una donna sulla panchina di una squadra maschile? Quando chi sceglierà, lo farà con più attenzione - assicura la Morace nel giorno della Festa delle Donne - Noi Donne, per allenare, dobbiamo avere un background incredibile". Morace, sposata con una donna e capace di far outing, non ha dubbi: "La nostra è una società omofoba e razzista, e ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - "Il calcio femminile in generale non solo quello femminile, sta subendo un danno enorme da questa pandemia. Oggi tutti vanno a giocare a tennis e a padel, e questo è un allarme per il nostro sport". Così, allenatrice della Lazio Women in Serie B, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai RadioUno. La 57enne ex attaccante della Nazionale ha guidato in passato, con Gaucci presidente, la Viterbese maschile. "Quando si rivedrà una donna sulla panchina di una squadra maschile? Quando chi sceglierà, lo farà con più attenzione - assicura lanel giorno della Festa delle- Noi, per allenare, dobbiamo avere un background incredibile"., sposata con una donna e capace di far outing, non ha dubbi: "La nostra è una società omofoba e razzista, e ...

Advertising

virginiaraggi : Buon #8Marzo! Serve un profondo cambiamento culturale e riflettere a tutti i livelli, educando i nostri figli al ri… - stanzaselvaggia : Il disastroso Sanremo di Barbara Palombelli nel festival dei maschi, che chiama le donne per auto-assolversi. Ne ho… - ItaliaViva : No, non è vero che è inutile celebrare l'8 marzo. Almeno non lo sarà fino a quando, non soltanto nel resto del Mond… - fritatalover : RT @loveandthecity_: @sghigolini Non voglio rigirare la frittata ma mi chiedo: se siamo arrivati a questo punto sarà anche perché le donne… - robfie : @repubblica titola che il 70% delle donne ha perso il lavoro, per poi riportare che la percentuale si riferisce inv… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne nel 8 marzo: Casellati, donne protagoniste di nuova resistenza "Pensiamo all'apporto decisivo delle donne nel contesto del tutto inedito dell'emergenza sanitaria. Divise tra casa e lavoro, su di loro è caduto il peso maggiore della crisi. Sono state protagoniste di una nuova resistenza, combattuta ...

Lo sfogo di Roby Facchinetti contro Sanremo e gli altri gossip del weekend Da una paladina per i diritti delle donne poi non me lo aspetto?" , ha tuonato l'ex velino nel salotto tv. La controversa intervista di Harry e Meghan Il 7 marzo è andata in onda per la Cbs la ...

Per le donne, è un 8 marzo senza festa Avvenire Donne, Pangea e Finanza etica insieme per empowerment e autoimprenditorialità Le due fondazioni danno il via al progetto "Giovani donne che impresa!", un percorso finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro delle donne che stanno soffrendo le conseguenze di questa pandemi ...

Bocconi e Axa, un lab per frenare la she-cession (Adnkronos/Labitalia) - Secondo il World economic forum, prima della crisi pandemica, il 31,4% del divario medio di genere nel mondo nel 2020 deve ...

"Pensiamo all'apporto decisivo dellecontesto del tutto inedito dell'emergenza sanitaria. Divise tra casa e lavoro, su di loro è caduto il peso maggiore della crisi. Sono state protagoniste di una nuova resistenza, combattuta ...Da una paladina per i diritti dellepoi non me lo aspetto?" , ha tuonato l'ex velinosalotto tv. La controversa intervista di Harry e Meghan Il 7 marzo è andata in onda per la Cbs la ...Le due fondazioni danno il via al progetto "Giovani donne che impresa!", un percorso finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro delle donne che stanno soffrendo le conseguenze di questa pandemi ...(Adnkronos/Labitalia) - Secondo il World economic forum, prima della crisi pandemica, il 31,4% del divario medio di genere nel mondo nel 2020 deve ...