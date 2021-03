Civitavecchia | assembramenti al bar dopo le 18 | sanzionati clienti e titolare | chiuso anche il locale

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nel pomeriggio di venerdì 5 marzo gli agenti di Commissariato disono intervenuti presso un chiosco bar nel centro cittadino dove venivano somministrate bevande e alimenti in violazione delle norme anti assembramento. I fatti I poliziotti, giunti sul posto oltre le ore 18, orario consentito dal DPCM sul contenimento del contagio da Covid-19, hanno trovato numerosi giovani intenti a consumare sia ai tavoli che in piedi, nele nel dehors, senza alcun rispetto delle norme sul distanziamento. Ildelè stato sanzionato per 800 euro di multa e la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni. Mentre i 15 avventori sono stati tuttiper il mancato rispetto del distanziamento. Controlli sul territorio I controlli sono proseguitinelle ...

