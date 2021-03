Che cos’è la Strategia indo-pacifica libera e aperta e perché è importante

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 8 marzo 2021) La Free and Open-Pacific Stretegy (Foip) è stata presentata dal Giappone nel 2016. Può essere tradotta in italiano come, e indica l’ambizioso progetto geopolitico lanciato dall’ex premier giapponese Abe Shinzo. L’obiettivo di Tokyo è quello di unire economicamente e politicamente due continenti, l’Asia e l’Africa, e altrettanti oceani, il InsideOver.