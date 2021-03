Adriano Aragozzini querela Alda D’Eusanio: Offese gratuite e falsità sui rapporti tra me e Mia Martini (Di lunedì 8 marzo 2021) Adriano Aragozzini, assistito dall’avvocato Elisabetta Calvario dello Studio Legale Mlt di Roma, ha presentato denuncia-querela alla Procura Generale della Repubblica contro Alda D’Eusanio “per le gravissime Offese pronunciate – si legge in una nota diffusa dal manager – nei suoi confronti e i fatti a lui falsamente attribuiti – riguardanti la vita della scomparsa cantante, cantautrice e musicista italiana, Mia Martini – durante il programma televisivo Grande Fratello Vip, ripreso e mandato in onda sulle reti Mediaset il giorno 2 febbraio 2021 intorno alle ore 23,30”. Adriano Aragozzini si è già rivolto al Tribunale Civile di Roma, prosegue la nota, “con la richiesta di risarcimento di un milione di euro “per tutti i danni subiti, e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021), assistito dall’avvocato Elisabetta Calvario dello Studio Legale Mlt di Roma, ha presentato denuncia-alla Procura Generale della Repubblica contro“per le gravissimepronunciate – si legge in una nota diffusa dal manager – nei suoi confronti e i fatti a lui falsamente attribuiti – riguardanti la vita della scomparsa cantante, cantautrice e musicista italiana, Mia– durante il programma televisivo Grande Fratello Vip, ripreso e mandato in onda sulle reti Mediaset il giorno 2 febbraio 2021 intorno alle ore 23,30”.si è già rivolto al Tribunale Civile di Roma, prosegue la nota, “con la richiesta di risarcimento di un milione di euro “per tutti i danni subiti, e ...

