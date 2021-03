8 marzo: Draghi vede commissione inchiesta femminicidio, al vostro fianco (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Mercoledì 10 marzo il Presidente Draghi parteciperà a Palazzo Chigi, alle ore 11.30, alla firma del 'Patto per l’in… - Agenzia_Ansa : Cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella e il premier Draghi per la Giornata internazionale della donna.… - repubblica : ?? Videomessaggio di Draghi: 'Accelerare sui vaccini per ritorno a normalita'. Recovery opportunita' per le donne. B… - ZenatiDavide : Draghi: “L’emergenza peggiora, ma con vaccini via d’uscita non lontana. Prima i più fragili e categorie a rischio”:… - TV7Benevento : 8 marzo: Draghi vede commissione inchiesta femminicidio, al vostro fianco... -