8 marzo 2021 | l’anno zero dello donne | chi ci restituirà la speranza?

(Di lunedì 8 marzo 2021) Proprio i primi giorni discorso iniziava il primo lockdown duro per proteggersi dalle pandemia crescente. Un anno è passato e più o meno, per lee madri italiane, si è svolto così (anche la vita è stata meno dura per chi è rimasta in regioni gialle oppure ha avuto la possibilità di passare la clausura fuori dalle città). Due mesi chiusi in casa, magari relativamente piccola e anche in cinque o sei persone, con ragazzi e bambini costretti a usare i pochi device presenti, a volte solo lo smartphone dei genitori. Un’estate dove probabilmente si è fatto poco e nulla, perché in tantissimi si sono ritrovati senza soldi, visto che interi settori dell’economia si sono fermati. E poi l’inizio di un nuovo anno scolastico che presto si è rivelato un vero incubo: le quarantene, ma soprattutto le continue chiusure a singhiozzo per mano di governatori ...