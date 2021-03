Zingaretti dalla D' Urso | Le mie dimissioni sono irrevocabili

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 marzo 2021) “Ho voluto dare una scossa, quando ho percepito il rischio che il Pd potesse implodere. Il mio è stato un atto d’amore”, ha detto il segretario dimissionario del Pd Nicola, ospite di Barbara D’su Canale 5. E ha aggiunto: “State certi che io non scompaio. Ci sarà con il mio lavoro, e con le mie idee”. Il segretario dimissionario Pd ha confermato lea domanda precisa della conduttrice. “Mi ha dato fastidio che tutti insieme abbiamo voluto il governo Conte, quando quel progetto non è andato in porto mi hanno accusato di Conte o morte,stato accusato ingiustamente di aver difeso una linea scelta insieme. Io amo il pluralismo, ma non vuol dire stare zitti nelle riunioni e poi attaccare in pubblico”, conclude.