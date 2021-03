Vela: Ettorre (Federvela), ‘non vedo l’ora che arrivi la prima regata, lì capiremo’ (2) (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – Quanto alla scuffia di Te Rehutai, in maori “essenza dell’oceano”, secondo Ettorre “non credo che sia pretattica. Potevano rovinare il lavoro di 4 anni e una cosa del genere non la fai apposta, sono barche delicate, si è visto con la barca Usa. Loro sanno di avere un avversario tosto e lo rispettano tantissimo. Allo stesso tempo -aggiunge- non lasceranno nulla di intentato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – Quanto alla scuffia di Te Rehutai, in maori “essenza dell’oceano”, secondo“non credo che sia pretattica. Potevano rovinare il lavoro di 4 anni e una cosa del genere non la fai apposta, sono barche delicate, si è visto con la barca Usa. Loro sanno di avere un avversario tosto e lo rispettano tantissimo. Allo stesso tempo -aggiunge- non lasceranno nulla di intentato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Vela: Ettorre (Federvela), 'non vedo l'ora che arrivi la prima regata, lì capiremo' (2)... - TV7Benevento : Vela: Ettorre (Federvela), 'non vedo l'ora che arrivi la prima regata, lì capiremo'... - sanktaklaus : RT @federvela: Stasera alle 23:00 su @RaiSport una puntata di #SportTotale dedicata in gran parte alla vela ?? Ospite in studio Francesco E… - nando_finizio : RT @federvela: Stasera alle 23:00 su @RaiSport una puntata di #SportTotale dedicata in gran parte alla vela ?? Ospite in studio Francesco E… - arichieti : RT @FraEttorreFIV: Stasera alle 23:00 su @RaiSport una puntata di 'Sport Totale' dedicata in gran parte alla vela ?? Ospite in studio Franc… -