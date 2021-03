Smalling: «Mi sento bene. Contro il Genoa si è visto lo spirito della Roma» (Di domenica 7 marzo 2021) Chris Smalling, difensore della Roma, ha commentato la vittoria ottenuta Contro il Genoa: le sue dichiarazioni al canale ufficiale della società Chris Smalling, difensore della Roma, ha commentato la vittoria ottenuta Contro il Genoa. Le sue dichiarazioni al canale ufficiale della società. CONDIZIONE – «Mi sento bene, non vedevo l’ora di tornare. Ho saltato troppe partite, volevo giocare e aiutare la squadra. Si è visto lo spirito collettivo e abbiamo lottato fino alla fine». RUOLO – «Non importa, lavoriamo tutta la settimana per poter essere flessibili e polivalenti. Abbiamo diversi movimenti che facciamo, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Chris, difensore, ha commentato la vittoria ottenutail: le sue dichiarazioni al canale ufficialesocietà Chris, difensore, ha commentato la vittoria ottenutail. Le sue dichiarazioni al canale ufficialesocietà. CONDIZIONE – «Mi, non vedevo l’ora di tornare. Ho saltato troppe partite, volevo giocare e aiutare la squadra. Si èlocollettivo e abbiamo lottato fino alla fine». RUOLO – «Non importa, lavoriamo tutta la settimana per poter essere flessibili e polivalenti. Abbiamo diversi movimenti che facciamo, ...

