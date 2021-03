Serie A, Roma-Genoa: Fonseca ritrova Smalling e Pedro dal 1?, Ballardini sceglie Destro. Le formazioni ufficiali (Di domenica 7 marzo 2021) Il match tra Roma e Genoa apre la domenica di Serie A.Serie A, Luis Campos fa chiarezza: “Sogno un giorno di poter lavorare per la Roma. Juventus-Porto? Ecco chi passa”Sfida avvincente in quel della capitale tra la formazione di Paulo Fonseca e quella di Davide Ballardini, entrambe in cerca di ulteriori punti per proseguire la loro striscia positiva di risultati e prestazioni. La formazione giallorossa - dopo la debacle casalinga contro il Milan - è riuscita a conquistare un successo di fondamentale importanza sul campo della Fiorentina, arrivando potenzialmente rivitalizzata alla soglia di questo incontro. Momento positivo anche per la compagine ligure, che nonostante il pareggio nel derby cittadino contro la Sampdoria sta attraversando un periodo di forma eccellente, ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Il match traapre la domenica diA.A, Luis Campos fa chiarezza: “Sogno un giorno di poter lavorare per la. Juventus-Porto? Ecco chi passa”Sfida avvincente in quel della capitale tra la formazione di Pauloe quella di Davide, entrambe in cerca di ulteriori punti per proseguire la loro striscia positiva di risultati e prestazioni. La formazione giallorossa - dopo la debacle casalinga contro il Milan - è riuscita a conquistare un successo di fondamentale importanza sul campo della Fiorentina, arrivando potenzialmente rivitalizzata alla soglia di questo incontro. Momento positivo anche per la compagine ligure, che nonostante il pareggio nel derby cittadino contro la Sampdoria sta attraversando un periodo di forma eccellente, ...

Advertising

SkySport : Sanremo, vincono i Maneskin! Quando Damiano disse: 'Sogno di diventare il nuovo Totti' - museiincomune : Lunedì #8marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, @Roma celebra la figura femminile con l’ini… - SkySport : ROMA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (42') ? #Veretout (50') ? #Rebic (58') ? ? - ilRomanistaweb : ?? #Roma, ecco #ElShaarawy: al #Genoa l'ultimo gol in giallorosso Cresciuto nelle giovanili rossoblu, per il Faraon… - MCalcioNews : Roma-Genoa, le formazioni ufficiali del lunch match -