Scuole chiuse e alunni in Dad, ma mancano i congedi parentali (Di domenica 7 marzo 2021) E con l'aumento dei casi Covid un po' ovunque si torna a chiudere le Scuole. In molte Regioni chiuse le Scuole di ogni ordine e grado con il ritorno al problema dei figli a casa per i genitori lavoratori. La misura che serve a detonare questo problema resta il congedo parentale, quel provvedimento che consente al lavoratore di assentarsi dal lavoro percependo retribuzione (anche se inferiore allo stipendio) perché non sa a chi lasciare i figli che non andando a scuola sono impegnati a casa con la Didattica a distanza. Soprattutto in presenza di figli piccoli questo problema per molti lavoratori senza lavoro agile e senza congedi, diventa insormontabile. Il Ministro Bonetti ha già annunciato che l'intenzione del governo è quella di riavviare i congedi parentali stoppati con le ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) E con l'aumento dei casi Covid un po' ovunque si torna a chiudere le. In molte Regioniledi ogni ordine e grado con il ritorno al problema dei figli a casa per i genitori lavoratori. La misura che serve a detonare questo problema resta il congedo parentale, quel provvedimento che consente al lavoratore di assentarsi dal lavoro percependo retribuzione (anche se inferiore allo stipendio) perché non sa a chi lasciare i figli che non andando a scuola sono impegnati a casa con la Didattica a distanza. Soprattutto in presenza di figli piccoli questo problema per molti lavoratori senza lavoro agile e senza, diventa insormontabile. Il Ministro Bonetti ha già annunciato che l'intenzione del governo è quella di riavviare istoppati con le ...

Advertising

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - petergomezblog : Coronavirus, il Cts: “Necessarie misure più dure con scuole chiuse”. E suggerisce la zona rossa automatica se sale… - kijuyu : RT @AzzolinaLucia: La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticamente c… - TheQ_continuum : @gzibordi @Antonio_Caramia @LongCovidItalia @valy_s @edigram @emmevilla @vi__enne @Ruffino_Lorenzo @BiologiScienza… -