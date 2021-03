Sci alpino, Marta Bassino in lacrime: “Un’emozione. È stata una stagione trionfale” (Di domenica 7 marzo 2021) Per la quarta volta nella storia una sciatrice italiana vince la Coppa del Mondo di gigante nello sci alpino femminile: Marta Bassino, 25 anni, tesserata per l’Esercito, succede a Deborah Compagnoni (1997), Denise Karbon (2008) e Federica Brignone (2020). La Coppa di specialità, dunque, resta in Italia. Queste le sue parole alla Fisi. L’azzurra ripercorre tutti i risultati della stagione: “È un giorno bellissimo oggi, mi sono davvero emozionata quando mi è stato detto che era ufficialmente vinta. Questo risultato racchiude tutti i buoni risultati della stagione, a partire da Soelden, e sono riuscita a vincere. Partire con la vittoria a Soelden è stato importante, perché stavo sciando bene già da prima. Poi Courchevel, dove è servita anche l’uscita. Poi la doppia vittoria di Kranjska Gora, che è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Per la quarta volta nella storia una sciatrice italiana vince la Coppa del Mondo di gigante nello scifemminile:, 25 anni, tesserata per l’Esercito, succede a Deborah Compagnoni (1997), Denise Karbon (2008) e Federica Brignone (2020). La Coppa di specialità, dunque, resta in Italia. Queste le sue parole alla Fisi. L’azzurra ripercorre tutti i risultati della: “È un giorno bellissimo oggi, mi sono davvero emozionata quando mi è stato detto che era ufficialmente vinta. Questo risultato racchiude tutti i buoni risultati della, a partire da Soelden, e sono riuscita a vincere. Partire con la vittoria a Soelden è stato importante, perché stavo sciando bene già da prima. Poi Courchevel, dove è servita anche l’uscita. Poi la doppia vittoria di Kranjska Gora, che è stato ...

Gazzetta_it : Sci Cdm, #Bassino in paradiso! Chiude quarta ma vince la Coppa del mondo di gigante - Eurosport_IT : SI FA FESTAAAAAAAAAAA! ?????? Marta Bassino conquista la sua prima Coppa del Mondo di specialità! ????????… - _Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - UgoBaroni : RT @sportface2016: #SciAlpino Marta #Bassino commenta in lacrime la vittoria della Coppa del mondo di gigante - Pierlun : RT @Eurosport_IT: SI FA FESTAAAAAAAAAAA! ?????? Marta Bassino conquista la sua prima Coppa del Mondo di specialità! ???????? #EurosportSCI | #F… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Marta Bassino vince la coppa del mondo di Gigante. Colpo Vlhova a Jasna Jasna , 7 marzo 2021 - A Jasna va in scena il penultimo Gigante femminile stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara va a Petra Vlhova , ma l'attenzione è tutta per l'azzurra Marta Bassino , che termina quarta e conquista i punti necessari per vincere la Coppa del Mondo di specialità . La gara ...

Marta Bassino vince la Coppa del Mondo, la cuneese regina nel gigante Marta corona così nel migliore dei modi un'annata che l'ha definitivamente inclusa tra le grandi dello sci alpino. Il più bel regalo per i 25 anni appena festeggiati una settimana fa il 27 febbraio. ...

Sci alpino oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist gigante Jasna e superG Saalbach OA Sport Sci alpino, Bassino: “Sono emozionata: un risultato che racchiude tutta la stagione” Marta Bassino commenta con lacrime di gioia la vittoria della Coppa del mondo di gigante. “E’ un giorno bellissimo, sono davvero emozionata: quando ho realizzato che era uffic ...

Super-G di Saalbach, vince Odermatt SAALBACH-HINTERGLEMM (Austria) - Marco Odermatt vince la gara di Super-G maschile della Coppa del Mondo di sci alpino sulla pista austriaca di Saalbach-Hinterglemm. L'atleta svizzero ha realizzato il ...

