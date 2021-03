**Sanremo: Fedez, ‘polemiche voti? Una moglie sostiene il marito, ma brano era già in vetta’** (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Mi hanno sempre insegnato che una famiglia e una moglie sostiene il marito, e viceversa. Il fatto che mia moglie sia Chiara Ferragni mi fa solo sentire un uomo fortunato. Al netto di questo, stiamo parlando di un brano che sarebbe disonesto intellettualmente non sottolineare che era già primo dappertutto, prima ancora che intervenisse mia moglie, c’era un riscontro oggettivo del pubblico”. Così Fedez risponde alle polemiche sull’appello a votarlo al festival di Sanremo fatta sui social dalla moglie Chiara Ferragni ai suoi 23 milioni di followers. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Mi hanno sempre insegnato che una famiglia e unail, e viceversa. Il fatto che miasia Chiara Ferragni mi fa solo sentire un uomo fortunato. Al netto di questo, stiamo parlando di unche sarebbe disonesto intellettualmente non sottolineare che era già primo dappertutto, prima ancora che intervenisse mia, c’era un riscontro oggettivo del pubblico”. Cosìrisponde alle polemiche sull’appello a votarlo al festival di Sanremo fatta sui social dallaChiara Ferragni ai suoi 23 milioni di followers. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

