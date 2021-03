Sanremo 2021, il “Pagellone” (6 marzo). Colapesce e Dimartino rivelazioni, i Maneskin ‘spaccano’, Random e Aiello orrori sanremesi (Di domenica 7 marzo 2021) Ghemon – “Momento perfetto” 7.5: un pezzo che ti trasporta al di là dell’Oceano, con scelte armoniche mirabili, infarcite di splendidi fiati. Con i suoi cambi di ritmo, tutt’altro che semplice da cantare, ma lui la padroneggia come un veterano. Gaia – “Cuore amaro” 5: eravamo stati ingenerosi, paragonandola a Elettra Lamborghini, è decisamente più aggraziata e garbata. Non avevamo sbagliati, invece, sulla canzone: resta davvero impossibile regalarle la sufficienza. Irama – “La genesi del tuo colore” 6.5: più l’ascolti, più ti arriva. Il fatto è che arriverà ben oltre il Festival, perché ti resta in testa e non va via, e nella battaglia dei download si piazzerà lassù in alto, c’è da scommetterci. Gio Evan – “Arnica” 5: ecco, al contrario di altri brani, questo più lo ascolti, e più il giudizio resta inalterato. Encefalogramma piatto, proprio non riesce a decollare, e anche ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Ghemon – “Momento perfetto” 7.5: un pezzo che ti trasporta al di là dell’Oceano, con scelte armoniche mirabili, infarcite di splendidi fiati. Con i suoi cambi di ritmo, tutt’altro che semplice da cantare, ma lui la padroneggia come un veterano. Gaia – “Cuore amaro” 5: eravamo stati ingenerosi, paragonandola a Elettra Lamborghini, è decisamente più aggraziata e garbata. Non avevamo sbagliati, invece, sulla canzone: resta davvero impossibile regalarle la sufficienza. Irama – “La genesi del tuo colore” 6.5: più l’ascolti, più ti arriva. Il fatto è che arriverà ben oltre il Festival, perché ti resta in testa e non va via, e nella battaglia dei download si piazzerà lassù in alto, c’è da scommetterci. Gio Evan – “Arnica” 5: ecco, al contrario di altri brani, questo più lo ascolti, e più il giudizio resta inalterato. Encefalogramma piatto, proprio non riesce a decollare, e anche ...

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Agenzia_Italia : Sanremo: in finale Ermal Meta, Maneskin, Michielin-Fedez - briobluilikeyou : RT @PAZZESK4: Si ma un premio per noi di Twitter non c'è? Svegli fino alla fine, a cercare il frame perfetto per i meme che permettono a Sa… -