Sampdoria | Gabbiadini | “Spero di tornare presto al top Non ci dobbiamo abbattere”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 marzo 2021) L'attaccante dellaManoloha commentato la sua bella serata dal punto di vista personale. L'attaccante è andato subito in gol dopo essere rientrato da un infortunio: "Sto lavorando parecchio,di rientrare in condizione il prima possibile. È stato un anno duro - affermaa Sky - , ma ringrazio tutti, non mi era mai capitato di rimanere fuori quasi un anno. L’importante èmeglio di prima. Per quanto riguarda la gara di oggi non cipensare in positivo. Prendi gol a tempo scaduto, con quasi tre punti in tasca. Fa male, è una lezione cheimparare,essere svegli sotto certi punti di vista. Siamo contenti a metà, dovevamo portare a ...