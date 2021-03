Sampdoria-Cagliari | Semplici | “Il pareggio è un risultato meritato”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 marzo 2021) “Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo avuto varie occasioni per raddoppiare. Nella ripresa ci siamo complicati la vita, andando in difficoltà. Nonostante questo potevamo chiuderla prima, bisogna essere più cinici. La squadra comunque mi è piaciuta e ilè un“. Lo ha detto Leonardo, allenatore del, dopo ilper 2-2 contro la. “L’impatto è stato positivo – prosegue il fresco allenatore dei sardi – perché sette punti in una settimana erano impensabili. Non abbiamo ancora fatto niente perché il campionato è lungo. Oggi c’è stato un bel segnale, il gruppo sta crescendo. Ho accettato questa sfida perché conoscevo alcuni giocatori e sapevo di poter arrivare all’obiettivo. La sostituzione di Joao Pedro? Aveva ...