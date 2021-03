Nuovo 'look' per via del Tritone a Roma (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - Prende il via il progetto di riqualificazione di due delle strade più frequentate del centro storico, via del Tritone e via dei Due Macelli, finanziato dalla Rinascente e coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici. Il Campidoglio comunica che è stato avviato il cantiere in via del Tritone sulla corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e nei prossimi giorni inizieranno le operazioni in via dei Due Macelli, nel tratto tra via del Tritone e via di Capo le Case. Gli interventi consentiranno la riorganizzazione dell'area destinata al transito delle auto e dei mezzi pubblici, un ampliamento dei marciapiedi e la riqualificazione della pavimentazione in sanpietrini che sarà conservata. Prevista inoltre la riorganizzazione dell'intersezione di Largo Tritone con predisposizione alla svolta a sinistra dei mezzi ... Leggi su agi (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - Prende il via il progetto di riqualificazione di due delle strade più frequentate del centro storico, via dele via dei Due Macelli, finanziato dalla Rinascente e coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici. Il Campidoglio comunica che è stato avviato il cantiere in via delsulla corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e nei prossimi giorni inizieranno le operazioni in via dei Due Macelli, nel tratto tra via dele via di Capo le Case. Gli interventi consentiranno la riorganizzazione dell'area destinata al transito delle auto e dei mezzi pubblici, un ampliamento dei marciapiedi e la riqualificazione della pavimentazione in sanpietrini che sarà conservata. Prevista inoltre la riorganizzazione dell'intersezione di Largocon predisposizione alla svolta a sinistra dei mezzi ...

Advertising

sulsitodisimone : Nuovo 'look' per via del Tritone a Roma - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Nuovo 'look' per via del Tritone a Roma - Agenzia_Italia : Nuovo 'look' per via del Tritone a Roma - martinasmjle : RT @tinstoessel_ITA: Nuovo look Nuova Era???? Che ve ne pare della nuova Tini? aspettiamo con ansia l'attesissimo nuovo singolo ?? https://t… - Morgana2008 : Noemi con questo nuovo look assomiglia a Miriam Leone #Sanrem2021 -