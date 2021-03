LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: Sam Bennett vince in volata, battuti Demare e Pedersen (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA prima tappa DELLA Parigi-Nizza 17.14 Con questo è tutto, si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza. Buon proseguimento con OA Sport! 17.13 Il migliore azzurro piazzato è stato Matteo Trentin, quindicesimo. 17.11 Questa la Top 10 di giornata: 1 Bennett Sam Deceuninck – Quick Step 60 50 3:51:38 2 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 25 30 ,, 3 Pedersen Mads Trek – Segafredo 10 18 ,, 4 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 13 ,, 5 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 10 ,, 6 ACKERMANN Pascal BORA – hansgrohe 7 ,, 7 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 4 ,, 8 LAPORTE Christophe ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADELLA17.14 Con questo è tutto, si conclude qui la nostradelladella. Buon proseguimento con OA Sport! 17.13 Il migliore azzurro piazzato è stato Matteo Trentin, quindicesimo. 17.11 Questa la Top 10 di giornata: 1Sam Deceuninck – Quick Step 60 50 3:51:38 2 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 25 30 ,, 3Mads Trek – Segafredo 10 18 ,, 4 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 13 ,, 5 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 10 ,, 6 ACKERMANN Pascal BORA – hansgrohe 7 ,, 7 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 4 ,, 8 LAPORTE Christophe ...

