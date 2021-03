La moglie dell’ex Real Madrid Garay: “Sesso? Non ho più lo stesso desiderio di prima” (Di domenica 7 marzo 2021) “Non so se sia per mancanza di tempo o per mancanza di desiderio, ma la verità è che no, non ho più lo stesso desiderio di prima”. Lo ha detto Tamara Gorro, moglie dell’ex difensore di Real Madrid e Valencia (oggi svincolato) Ezequiel Garay durante una diretta social. Gorro ha poi spiegato: “Amo mio marito. Ma non voglio fare Sesso con lui ogni giorno, dato che sono esausta. Penso che molte persone si identificheranno con me“. I due erano stati protagonisti di un’immagine che aveva commosso il web durante il primo lockdown: Garay era stato trovato positivo al Covid-19 ed era finito in isolamento e così la moglie aveva postato un’immagine significativa di un bacio al marito attraverso ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) “Non so se sia per mancanza di tempo o per mancanza di, ma la verità è che no, non ho più lodi”. Lo ha detto Tamara Gorro,difensore die Valencia (oggi svincolato) Ezequieldurante una diretta social. Gorro ha poi spiegato: “Amo mio marito. Ma non voglio farecon lui ogni giorno, dato che sono esausta. Penso che molte persone si identificheranno con me“. I due erano stati protagonisti di un’immagine che aveva commosso il web durante il primo lockdown:era stato trovato positivo al Covid-19 ed era finito in isolamento e così laaveva postato un’immagine significativa di un bacio al marito attraverso ...

