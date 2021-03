Kean | il Psg sempre più convinto | Leonardo ha un piano per trattenerlo a Parigi

(Di domenica 7 marzo 2021) Nonostante la positività al Covid delle scorse ore, Moiseè fin qui stata una piacevole conferma in casa Paris Saint-Germain. Gol pesanti, assist e vittorie che hannola dirigenza a voler puntare forte su di lui. In prestito dall'Everton, il club di Ligue 1 vuole fare di tutto per trattenere l'italiano con sé. Secondo ESPN,ha già in mente unper farlo.: ildicaption id="attachment 1061097" align="alignnone" width="735"(getty images)/captionDa quanto si apprende, il Psg è assolutamenteditanto cheavrebbe già in mente unalternativo per evitare che il calciatore torni ...

Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano il ritorno dima ilintende blindarlo: la strategia di Leonardo Grandi manovre, soprattutto in attacco, per la Juventus in vista della prossima stagione. In prima linea potrebbe cambiare molto per i ...DALALLA JUVE - Una condizione che si aggiunge alla clausola rescissoria da circa 25 milioni di ... Florenzi e. Pellegrini non ha mai nascosto il suo amore per la Roma, ma il nodo rinnovo va ...Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano il ritorno di Kean ma il Psg intende blindarlo: la strategia di Leonardo ...Nessun problema per la squadra di Pochettino che vince 3-0 in Bretagna (doppietta di Mbappe e Sarabia) e si qualifica agli ottavi. Pokerissimo dell'OM al ...