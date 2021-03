Investito per errore dall'auto del padre, bimbo di 18 mesi muore a Bari (Di domenica 7 marzo 2021) Un bambino di 18 mesi è morto ieri sera dopo essere stato Investito per errore dall’auto guidata dal padre, durante una manovra in retromarcia.È accaduto in un’area parcheggio sulla Sp1 a Modugno, in provincia di Bari. Stando ad una prima ricostruzione, sulla base del racconto dei familiari, il bambino era in strada dietro la macchina, e il padre , che non se ne era accorto, ha messo in moto in retromarcia e lo ha travolto. I carabinieri, coordinati dal pm di turno Lanfranco Marazia, stanno cercando di accertare la dinamica dei fatti, verificando anche la presenza di telecamere di video-sorveglianza che potrebbero aver immortalato il momento dell’impatto, oltre ai rilievi già effettuati ieri sera sul posto. Dopo l’incidente, con ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) Un bambino di 18è morto ieri sera dopo essere statoperguidata dal, durante una manovra in retromarcia.È accaduto in un’area parcheggio sulla Sp1 a Modugno, in provincia di. Stando ad una prima ricostruzione, sulla base del racconto dei familiari, il bambino era in strada dietro la macchina, e il, che non se ne era accorto, ha messo in moto in retromarcia e lo ha travolto. I carabinieri, coordinati dal pm di turno Lanfranco Marazia, stanno cercando di accertare la dinamica dei fatti, verificando anche la presenza di telecamere di video-sorveglianza che potrebbero aver immortalato il momento dell’impatto, oltre ai rilievi già effettuati ieri sera sul posto. Dopo l’incidente, con ...

Advertising

M5S_Baroni : #fiorelloprelemi #Sanremo2021 Random investito da un tir di colori. Lui ne è uscito pennello per un soffio. - Internazionale : Dal gennaio 2015 al novembre 2020, l’Italia ha investito almeno 1,3 miliardi di euro in 25 paesi africani per imped… - zazoomblog : Bari bimbo di 18 mesi muore investito per errore dallauto del padre - #bimbo #muore #investito #errore - mapivi63 : RT @Agenzia_Ansa: Investito per errore dall'auto del padre, muore un bimbo di 18 mesi #ANSA - SAntoniucci : RT @massimo4951: Berto è un cagnolino dolcissimo di taglia piccola, pesa 8 kg ed ha 5 anni. È stato investito e il padrone ha pensato di r… -