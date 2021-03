Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’: “Rinnovo? Aspetto Maldini” | News (Di domenica 7 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ospite al programma televisivo 'Che tempo che fa', Zlatan Ibrahimovic ha parlato del Milan e del suo futuro in rossonero Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’: “Rinnovo? Aspetto Maldini” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ospite al programma televisivo 'Cheche fa', Zlatanha parlato del Milan e del suo futuro in rossoneroche fa’: “Pianeta Milan.

Advertising

rtl1025 : ?? #Ibrahimovic: 'Il fallimento non è il contrario del successo. È una parte del successo. Fare niente è il più gran… - FranAltomare : La canzone di Renga dopo Zlatan Ibrahimovic per ricordarci che le disgrazie non vengono mai da sole. #Sanremo2021 - capuanogio : #Bennacer (14) #Ibrahimovic (10) #Rebic (8) #Kajer (7) #Calhanoglu #Romagnoli #Saelemaekers (4) Sono 7 titola… - sportli26181512 : Ibra e il rapporto con Gattuso: 'Rino è il giocatore preferito di mio figlio. Una volta l'ho messo in un bidone': I… - zazoomblog : Milan Ibrahimovic canta Fra Martino Campanaro in svedese a ‘Che tempo che fa’ (VIDEO) - #Milan #Ibrahimovic #canta… -