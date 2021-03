I Maneskin partecipano all’Eurovision dopo la vittoria di Sanremo 2021: “Non vediamo l’ora!” (Di domenica 7 marzo 2021) I Maneskin rappresenteranno l’Italia all’Eurovision dopo la vittoria di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni”. “Direi proprio di sì”, rispondono in coro Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan alla domanda sulla loro partecipazione come riporta l’AdnKronos. I Maneskin partecipano all’Eurovision I Maneskin in conferenza stampa hanno confermato la loro partecipazione a Rotterdam a maggio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 7 marzo 2021) Irappresenteranno l’Italialadicon il brano “Zitti e buoni”. “Direi proprio di sì”, rispondono in coro Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan alla domanda sulla loro partecipazione come riporta l’AdnKronos. Iin conferenza stampa hanno confermato la loro partecipazione a Rotterdam a maggio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

