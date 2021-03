GP Industria & Artigianato 2021: Mauri Vansevenant trionfa a Larciano. Decimo Nibali (Di domenica 7 marzo 2021) Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) conquista il GP Industria & Artigianato 2021. Il corridore belga si è imposto sul traguardo di Larciano davanti al neerlandese Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e al basco Mikel Landa (Bahrain Victorious). Il migliore degli italiani è stato Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), il quale è giunto sesto. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), invece, ha chiuso al Decimo posto. La gara è stata inizialmente contraddistinta da una fuga di tre atleti composta da Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) e Lorenzo Balestra (Beltrami TSA Tre Colli). La corsa è esplosa a 35 chilometri dal traguardo per merito di un attacco di Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Il plotone ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021)(Deceuninck-Quick Step) conquista il GP. Il corridore belga si è imposto sul traguardo didavanti al neerlandese Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e al basco Mikel Landa (Bahrain Victorious). Il migliore degli italiani è stato Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), il quale è giunto sesto. Vincenzo(Trek-Segafredo), invece, ha chiuso alposto. La gara è stata inizialmente contraddistinta da una fuga di tre atleti composta da Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) e Lorenzo Balestra (Beltrami TSA Tre Colli). La corsa è esplosa a 35 chilometri dal traguardo per merito di un attacco di Vincenzo(Trek-Segafredo). Il plotone ...

Advertising

repubblica : Con i Maneskin (e non solo) a Sanremo 2021 ha vinto la rivoluzione: Questa edizione ha avuto il suono di una genera… - giuliainnocenzi : Il ministro della Transizione ecologica è finito nel mirino dell’industria zootecnica per aver detto la verità: la… - matteosalvinimi : Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al… - chanhugs00 : comunque ten che ultimamente non trova ispirazione e guarda le esibizioni degli shinee per trovarla, io non so se c… - bangscenery : industria musicale salvata -

Ultime Notizie dalla rete : Industria & Non è stato il Sanremo che meritavamo ma quello di cui avevamo bisogno Senza di loro sarebbe stato complicato, se non impossibile, realizzare uno spettacolo così imponente in un momento così delicato per l'industria culturale e per il paese. E poi ci sono loro: le donne ...

Auto elettriche - Le piattaforme per i modelli a batteria Nonostante le perplessità sulla sostenibilità della transizione elettrica, le vendite delle vetture a batteria sono in crescita costante, anche in Italia (+33% nei primi due mesi del 2021 rispetto ...

Industria: Udine, 2020 si chiude con produzione in crescita Agenzia ANSA Vaccino, Aleotti "Gruppo Menarini pronto a patto globale per produrli" FIRENZE (ITALPRESS) - "Noi per ora osserviamo che il tema è stato finalmente posto in modo corretto dalle autorità e il dialogo avviato con Farmindustria è serio e pacato. C'è stato un apprezzabile ca ...

Farmoplant, i veleni finiti dentro la falda C’è un evento simbolo che nessuno dimentica, l’emblema della terribile eredità dell’industria chimica. L’esplosione della Farmoplant, industria di fitofarmaci, che sconvolse l’estate 1988 e segnò, fin ...

Senza di loro sarebbe stato complicato, se non impossibile, realizzare uno spettacolo così imponente in un momento così delicato per l'culturale e per il paese. E poi ci sono loro: le donne ...Nonostante le perplessità sulla sostenibilità della transizione elettrica, le vendite delle vetture a batteria sono in crescita costante, anche in Italia (+33% nei primi due mesi del 2021 rispetto ...FIRENZE (ITALPRESS) - "Noi per ora osserviamo che il tema è stato finalmente posto in modo corretto dalle autorità e il dialogo avviato con Farmindustria è serio e pacato. C'è stato un apprezzabile ca ...C’è un evento simbolo che nessuno dimentica, l’emblema della terribile eredità dell’industria chimica. L’esplosione della Farmoplant, industria di fitofarmaci, che sconvolse l’estate 1988 e segnò, fin ...