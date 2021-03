Formula 1, Hamilton chiude dopo sette anni il rapporto col suo storico manager (Di domenica 7 marzo 2021) Manca meno di un mese al Mondiale 2021 di Formula 1, anche per Lewis Hamilton. Se da un lato il rinnovo tra il britannico e la Mercedes si è fatto attendere non poco, dall’altro giunge del tutto inaspettato l’addio tra Lewis Hamilton ed il suo manager Marc Hynes. Secondo quanto riporta il britannico Sportsmail, si è chiuso il rapporto di lavoro tra il sette volte iridato ed il manager che durava da ben sette anni: i motivi, al momento, non sono ancora noti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Manca meno di un mese al Mondiale 2021 di1, anche per Lewis. Se da un lato il rinnovo tra il britco e la Mercedes si è fatto attendere non poco, dall’altro giunge del tutto inaspettato l’addio tra Lewised il suoMarc Hynes. Secondo quanto riporta il britco Sportsmail, si è chiuso ildi lavoro tra ilvolte iridato ed ilche durava da ben: i motivi, al momento, non sono ancora noti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Formula1 Lewis #Hamilton chiude dopo sette anni il rapporto col suo storico manager Marc Hynes - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Mercedes ha pubblicato un post su Instagram nel quale si rivolge direttamente alla propria 'fan-base' in vista d… - FormulaPassion : #F1 | #Mercedes ha pubblicato un post su Instagram nel quale si rivolge direttamente alla propria 'fan-base' in vis… - gianluca_sarto : #Nicola: “Come si lavora nei giorni dell’isolamento totale? È come chiedere a Hamilton di usare la vettura da formula 1 nel cortile di casa” - sportal_it : Bottas: allenamento estremo per raggiungere Lewis Hamilton -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Hamilton Elkann: 'Gianni Agnelli sarebbe deluso per la Ferrari' - FormulaPassion.it In Formula 1 è proprio quanto è accaduto nelle ultime ere contraddistinte dal dominio di una sola ... con Lewis Hamilton assoluto protagonista. Una questione dunque non solo di tecnica, ma anche di ...

Elkann: 'Oggi Gianni Agnelli sarebbe deluso per la Ferrari' - FormulaPassion.it In Formula 1 è proprio quanto è accaduto nelle ultime ere contraddistinte dal dominio di una sola ... con Lewis Hamilton assoluto protagonista. Una questione dunque non solo di tecnica, ma anche di ...

De Vries: “Verstappen e Hamilton come Messi e CR7” FormulaPassion.it Formula 1, Hamilton chiude dopo sette anni il rapporto col suo storico manager Manca meno di un mese al Mondiale 2021 di Formula 1, anche per Lewis Hamilton. Se da un lato il rinnovo tra il britannico e la Mercedes si è fatto attendere non poco, dall’altro giunge del tutto ...

Mercedes: il futuro di Hamilton si deciderà al GP di Monaco La Mercedes non vuole che la discussione sull'eventuale rinnovo di Lewis possa trasformarsi di nuovo in un tormentatone come l'anno scorso: Wolff inizierà presto a parlare del rinnovo con il sette vol ...

In1 è proprio quanto è accaduto nelle ultime ere contraddistinte dal dominio di una sola ... con Lewisassoluto protagonista. Una questione dunque non solo di tecnica, ma anche di ...In1 è proprio quanto è accaduto nelle ultime ere contraddistinte dal dominio di una sola ... con Lewisassoluto protagonista. Una questione dunque non solo di tecnica, ma anche di ...Manca meno di un mese al Mondiale 2021 di Formula 1, anche per Lewis Hamilton. Se da un lato il rinnovo tra il britannico e la Mercedes si è fatto attendere non poco, dall’altro giunge del tutto ...La Mercedes non vuole che la discussione sull'eventuale rinnovo di Lewis possa trasformarsi di nuovo in un tormentatone come l'anno scorso: Wolff inizierà presto a parlare del rinnovo con il sette vol ...