Feste nelle abitazioni e cene clandestine nei ristoranti: multe per decine di persone e chiusi diversi locali in tutta Italia (Di domenica 7 marzo 2021) Non si ferma l’attività di controllo delle Feste private da parte degli agenti della Polizia di Stato. Nella notte di ieri sono stati interrotti in tutta Italia almeno quattro party clandestini nelle abitazioni, con multe ai partecipanti per aver violato le normative anti Covid. Mentre a Roma le forze dell’ordine hanno scoperto una cena in un ristorante in violazione delle normative. Le misure anti assembramento si fanno più rigide nella prima domenica di zona arancione rafforzata in Lombardia. A Milano la polizia è intervenuta intorno a mezzanotte nella centrale via Bligny, dove molti residenti avevano segnalato schiamazzi e rumori molesti provenienti da un terrazzo. Gli agenti hanno identificato e sanzionato diciassette giovani, di età compresa tra i 19 e 28 anni. Cinque ore dopo, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Non si ferma l’attività di controllo delleprivate da parte degli agenti della Polizia di Stato. Nella notte di ieri sono stati interrotti inalmeno quattro party clandestini, conai partecipanti per aver violato le normative anti Covid. Mentre a Roma le forze dell’ordine hanno scoperto una cena in un ristorante in violazione delle normative. Le misure anti assembramento si fanno più rigide nella prima domenica di zona arancione rafforzata in Lombardia. A Milano la polizia è intervenuta intorno a mezzanotte nella centrale via Bligny, dove molti residenti avevano segnalato schiamazzi e rumori molesti provenienti da un terrazzo. Gli agenti hanno identificato e sanzionato diciassette giovani, di età compresa tra i 19 e 28 anni. Cinque ore dopo, in ...

Advertising

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Feste nelle abitazioni e cene clandestine nei ristoranti: multe per decine di persone e chiusi diversi locali in tutta… - fattoquotidiano : Feste nelle abitazioni e cene clandestine nei ristoranti: multe per decine di persone e chiusi diversi locali in tu… - razorblack66 : EHHHHH @iosoioevoi Assembramenti, giro di vite del Viminale Blitz nelle case contro le feste private - Activnews24 : #Covid19, assembramenti, giro di vite del Viminale. Blitz nelle case contro le feste private. A Roma blindate alcun… - Cla_Sanna : Questa immagine dà il senso di come siamo arrivati a non avere più una sinistra matura, dai valori scolpiti sulla p… -

Ultime Notizie dalla rete : Feste nelle Assembramenti, giro di vite del Viminale Blitz nelle case contro le feste private Saranno predisposti "servizi di controllo mirati" "nelle zone urbane usualmente interessate dal ... Le forze dell'ordine si stanno attivando anche nei confronti di feste private. Venerdì sera ne è stata ...

Pandemia: dal Cts arriva la richiesta di maggiori controlli ... il Cts chiede misure più stringenti specie nelle zone più a rischio e con un più elevato tasso di ... continuano le segnalazioni di feste ed incontri vietati.

Feste nelle abitazioni e cene clandestine nei ristoranti: multe per decine di persone e chiusi diversi locali… Il Fatto Quotidiano 8 Marzo: non una festa ma una giornata di lotta Intrappolate nella costruzione sociale che fa gravare sulle loro spalle i carichi della cura e della famiglia le donne italiane hanno visto in questo 2020 aumentare il loro lavoro anche con lo smart ...

Carabinieri scoprono a Milano e hinterland feste clandestine Anche il sabato 6 Marzo, ha fatto registrare numerosi interventi da parte dei Carabinieri a seguito di assembramenti, feste clandestine e violazione dei decreti da parte di titolari di esercizi pubbli ...

Saranno predisposti "servizi di controllo mirati" "zone urbane usualmente interessate dal ... Le forze dell'ordine si stanno attivando anche nei confronti diprivate. Venerdì sera ne è stata ...... il Cts chiede misure più stringenti speciezone più a rischio e con un più elevato tasso di ... continuano le segnalazioni died incontri vietati.Intrappolate nella costruzione sociale che fa gravare sulle loro spalle i carichi della cura e della famiglia le donne italiane hanno visto in questo 2020 aumentare il loro lavoro anche con lo smart ...Anche il sabato 6 Marzo, ha fatto registrare numerosi interventi da parte dei Carabinieri a seguito di assembramenti, feste clandestine e violazione dei decreti da parte di titolari di esercizi pubbli ...