Facebook accusato di pregiudizi razziali nel sistema delle assunzioni (Di domenica 7 marzo 2021) Negli Stati Uniti esiste la EEOC, Commissione per le pari opportunità di impiego, che attualmente sta indagando sulla possibilità che Facebook operi discriminazioni razziali con le sue politiche di assunzione. L’accusa a Facebook discriminazioni razziali arriva da un dipendente e tre candidati, che hanno affermato che il colosso social discrimina candidati e dipendenti neri utilizzando valutazioni soggettive e promuovendo stereotipi razziali. Il caso è in esame presso l’agenzia statunitense e riguarda il meccanismo di assunzioni e promozioni di Facebook che contribuirebbe ad alimentare la discriminazione razziale. LEGGI ANCHE >>> Amazon accusato di discriminazione razziale e di genere Facebook discriminazioni ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 7 marzo 2021) Negli Stati Uniti esiste la EEOC, Commissione per le pari opportunità di impiego, che attualmente sta indagando sulla possibilità cheoperi discriminazionicon le sue politiche di assunzione. L’accusa adiscriminazioniarriva da un dipendente e tre candidati, che hanno affermato che il colosso social discrimina candidati e dipendenti neri utilizzando valutazioni soggettive e promuovendo stereotipi. Il caso è in esame presso l’agenzia statunitense e riguarda il meccanismo die promozioni diche contribuirebbe ad alimentare la discriminazione razziale. LEGGI ANCHE >>> Amazondi discriminazione razziale e di generediscriminazioni ...

