DIRETTA Sampdoria-Cagliari: segui la partita LIVE (Di domenica 7 marzo 2021) Alle 18 in programma il primo postici di questa domenica di Serie A, scendono in campo la Sampdoria ed il Cagliari. L’arrivo di Leonardo Semplici sembra aver finalmente dato quella scossa che tutto aspettavano. L’ambiente Cagliari ha riscoperto la gioia della vittoria, addirittura due di seguito, prima volta in questa stagione. Insomma, la corsa salvezza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 marzo 2021) Alle 18 in programma il primo postici di questa domenica di Serie A, scendono in campo laed il. L’arrivo di Leonardo Semplici sembra aver finalmente dato quella scossa che tutto aspettavano. L’ambienteha riscoperto la gioia della vittoria, addirittura due dito, prima volta in questa stagione. Insomma, la corsa salvezza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Dalla_SerieA : Diretta Sampdoria-Cagliari ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming -… - Dalla_SerieA : Diretta Sampdoria-Cagliari ore 18: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni -… - infoitsport : Diretta Sampdoria-Cagliari ore 18: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni - infoitsport : Diretta/ Sampdoria Cagliari (Serie A) streaming video e tv: Semplici sogna il tris - sportli26181512 : Diretta Sampdoria-Cagliari ore 18: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni: I blucerchiati cercano un… -