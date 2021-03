Castori adesso ci crede | “La serie A è un sogno | cercheremo di realizzarlo”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 7 marzo 2021) E’ un Fabrizioraggiante quello che si presenta in sala stampa al termine di Cremonese-Salernitana. I granata per la prima volta nella storia hanno espugnato lo Zini, disputando un match concreto, tosto e cinico: “E’ una vittoria importate –spiega il trainer granata- ottenuta con una squadra molto forte. Ci siamo riusciti giocando da grande squadra, disputando una gara vicina alla perfezione. Abbiamo fatto quello che volevamo, aggredendo l’avversario, andando in gol e non concedendo niente alla Cremonese. Sono veramente soddisfatto perché siamo sulla strada giusta. Non ci siamo mai allungati, non abbiamo concesso spazio all’avversario neppure per un minuto, abbiamo vinto perché siamo stati squadra vera”.ha operato delle scelte di formazione, sia iniziali che a gara in corso, che hanno fatto discutere ma che alla fine hanno pagato: “Io ...