Can Yaman è il primo fan della sua Diletta Leotta: la segue in tv anche in treno (Di domenica 7 marzo 2021) Can Yaman è il primo fan di Diletta Leotta. L'attore e compagno della conduttrice DAZN ha infatti mostrato più volte sui social come non si perda mai nemmeno un appuntamento in tv della Leotta, ieri all'Allianz Stadium per Juventus-Lazio. Ecco l'ennesima storia pubblicata da Yaman, che, anche ieri sera in treno, ha seguito Diletta sul suo smartphone. Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 7 marzo 2021) Canè ilfan di. L'attore e compagnoconduttrice DAZN ha infatti mostrato più volte sui social come non si perda mai nemmeno un appuntamento in tv, ieri all'Allianz Stadium per Juventus-Lazio. Ecco l'ennesima storia pubblicata da, che,ieri sera in, ha seguitosul suo smartphone. Golssip.

Advertising

MediasetTgcom24 : Can Yaman tra amore e ferite, le curve di Diletta lo distraggono e si fa male #CanYaman - LenkaWeaver : @Sandra09469875 @DanilaBevilacq2 @floa15 @thisisrachel_17 Ho ricevuto un messaggio dal falso account Can Yaman dive… - Valenti47642267 : @CheDioCiAiuti6 Non vedo l'ora di vedere Can Yaman ???? - samantaballini : RT @CheDioCiAiuti6: L'attesa sta per finire, manca meno di una settimana e – oltre a conoscere il finale di questa incredibile stagione – c… - Linabarbera8 : Bellissimo sempre col sorriso #Can Yaman sei un ragazzo perbene dallo sguardo dolcissimo??????? -