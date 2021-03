Vaprio d'Adda, precipita dal lucernario di una fabbrica abbandonata: grave 13enne (Di sabato 6 marzo 2021) Milano - Tragedia sfiorata nel Milanese. E' in gravi condizioni una 13enne che è caduta, questo pomeriggio, da un lucernario di una fabbrica abbandonata a Vaprio d'Adda, alle porte del capoluogo ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Milano - Tragedia sfiorata nel Milanese. E' in gravi condizioni unache è caduta, questo pomeriggio, da undi unad', alle porte del capoluogo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaprio Adda Precipita dal tetto di una fabbrica abbandonata: grave una 13enne Una ragazzina di 13 anni è caduta dal lucernario di una fabbrica abbandonata a Vaprio d'Adda, nel Milanese. Ha riportato un trauma cranico e la frattura di un polso ed è stata soccorsa in stato di semi - incoscienza. Ora è ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ...

VAPRIO D'ADDA. 13ENNE CADE IN EDIFICIO ABBANDONATO, FERITO Vaprio d'Adda, 6 marzo 2021 - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.00, un via Visconti di Modrone, a poche decine di metri dall'alzaia del fiume Adda, un ragazzo di 13 anni, mentre era insieme ...

