Un Posto al Sole, spoiler: Rossella scopre tutta la verità (Di sabato 6 marzo 2021) Un Posto al Sole spoiler marzo 2021 con un colpo di scena che riguarderà Rossella e Patrizia. Cosa stiamo per vedere? Michele ritorna a Palazzo Palladini Nuove puntate Un Posto al Sole con gli spoiler di quello che vedremo nelle prossime puntate. Michele torna a Palazzo Palladini senza dir nulla a Silvia e questo creerà non pochi dissapori. Un imprevisto confronto con il marito risveglierà i malumori di coppia e i due potrebbero arrivare ad una decisione finale inaspettata. Silvia farà di tutto per riconquistare la stima del marito, anche se questa volta ha il timore di perderlo per sempre. Nel frattempo, Franco Boschi prenderà la sua di decisione. Nelle puntate precedenti abbiamo visto Franco chiedere dei soldi in prestito a Roberto Ferri per salvare il figlio ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 marzo 2021) Unalmarzo 2021 con un colpo di scena che riguarderàe Patrizia. Cosa stiamo per vedere? Michele ritorna a Palazzo Palladini Nuove puntate Unalcon glidi quello che vedremo nelle prossime puntate. Michele torna a Palazzo Palladini senza dir nulla a Silvia e questo creerà non pochi dissapori. Un imprevisto confronto con il marito risveglierà i malumori di coppia e i due potrebbero arrivare ad una decisione finale inaspettata. Silvia farà di tutto per riconquistare la stima del marito, anche se questa volta ha il timore di perderlo per sempre. Nel frattempo, Franco Boschi prenderà la sua di decisione. Nelle puntate precedenti abbiamo visto Franco chiedere dei soldi in prestito a Roberto Ferri per salvare il figlio ...

Advertising

BianchiLella : RT @AriannadaTodi: Un posto al sole - _Tarocco_ : @Storace Io lavoro in un posto di sole donne. Hanno creato un branco e attaccano tutte insieme e contemporaneamente… - Ciuchinooo : @AriannadaTodi ??se questa vita siamo noi lascia le cose che non vuoi è così poco il tempo per amare e un posto al s… - _Oculus_Boreus : RT @AriannadaTodi: Un posto al sole - AriannadaTodi : Un posto al sole -