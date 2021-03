Temptation Island, Alberto e Speranza: saltano le nozze? (Di sabato 6 marzo 2021) Ex protagonisti di Temptation Island Alberto e Speranza sono rimasti nel cuore dei fans che hanno seguito il loro percorso affettivo prima davanti alle telecamere del reality dei sentimenti e poi sui social dove sembrava avessero raggiunto un equilibrio. Alberto e Speranza hanno deciso di partecipare a Temptation per testare quanto fosse importante il loro amore, dopo anni insieme ma senza il desiderio di dare una svolta al rapporto. Alberto e Speranza fonte InstagramAlberto Maritato: “Non è un periodo felice” La coppia ha lasciato il reality dei sentimenti separata, il comportamento di Alberto con la single Nunzia ha mandato in crisi Speranza che ha deciso d’andare avanti nella sua ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021) Ex protagonisti disono rimasti nel cuore dei fans che hanno seguito il loro percorso affettivo prima davanti alle telecamere del reality dei sentimenti e poi sui social dove sembrava avessero raggiunto un equilibrio.hanno deciso di partecipare aper testare quanto fosse importante il loro amore, dopo anni insieme ma senza il desiderio di dare una svolta al rapporto.fonte InstagramMaritato: “Non è un periodo felice” La coppia ha lasciato il reality dei sentimenti separata, il comportamento dicon la single Nunzia ha mandato in crisiche ha deciso d’andare avanti nella sua ...

