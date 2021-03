Spezia, espulso Meluso: proteste eccessive del ds contro il Benevento (Di sabato 6 marzo 2021) Mauro Meluso è stato espulso durante il match contro il Benevento: proteste eccessive del direttore sportivo dello Spezia verso l’arbitro Mauro Meluso è stato espulso durante il match tra Spezia e Benevento, valevole per la 26a giornata di Serie A. proteste eccessive da parte del direttore sportivo aquilotto nei confronti dell’arbitro Fourneau. Meluso non potrà sedersi in panchina alla prossima contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Mauroè statodurante il matchildel direttore sportivo delloverso l’arbitro Mauroè statodurante il match tra, valevole per la 26a giornata di Serie A.da parte del direttore sportivo aquilotto nei confronti dell’arbitro Fourneau.non potrà sedersi in panchina alla prossimal’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

