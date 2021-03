Spezia Benevento 1-1 | cronaca e tabellino

(Di sabato 6 marzo 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Picco”,si sono affrontate nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi1-1 5? Tiro Nzola –vicino al gol. Gyasi semina il panico sulla sinistra, Improta rinvia ma centra Nzola. Palla che esce di poco 15? Tiro Gaich – Ci prova Gaich, alla prima da titolare. Conclusione al volo che sembra sorprendere Zoet ma la palla va a lato 24? Gol Gaich – Prima gioia di Gaich in Serie A. Grande azione personale, dribbling su Terzi e sinistro che non lascia scampo a Zoet 57? Traversa Gyasi – L’attaccante dello ...

calciodangolo_ : ?? #Spezia e #Benevento si dividono la posta. #Verde e #Gaich decisivi, #Terzi e #Moncini flop: le pagelle di… - BabboleoNews : Calcio, #serieA lo #Spezia di Italiano pareggia al #Picco contro il #Benevento. Il match si chiude sull'1-1 rete d… - podginho84 : Serie A - Spezia 1 Benevento 1 @SerieA @acspezia @bncalcio - SPress24 : Spezia-Benevento 1-1. Verdi risponde a Gaich, le pagelle - ContropiedeA : Dopo il pareggio ottenuto al 71°, è lo Spezia a sfiorare il vantaggio: pareggio che lascia insoddisfatte entrambe l… -

16.59 Anticipo Serie A,1 - 1 Un punto a testa frache non allungano in chiave salvezza. Partenza sprint dei liguri, vicini al gol con Nzola in seguito a un flipper in area. Passano ...Mauro Meluso è stato espulso durante il match contro il: proteste eccessive del direttore sportivo delloverso ...Si è chiusa sulla’1-1 la sfida che ha visto protagoniste Spezia e Benevento. Alla rete di Gaich ha risposto Verde nella ripresa. Poteva essere una partita bivio per una delle due squadre, Spezia e ...(Sport Fanpage) Per la sfida contro lo Spezia (fischio d'inizio ore 15.00), l'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha escluso dalla lista dei convocati il regista della squadra Pasquale ...