Slalom femminile Jasna 2021 | Brignone | “Soddisfatta della mia prova | manche regolare”

(Di sabato 6 marzo 2021) Federicaha parlato dopo la suanella primadellospeciale di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/. “Sono piuttosto. La pista è buona ed ho disputato una. Credo che avrò modo di divertirmi anche nella seconda, specialmente in virtù dei distacchi non troppo elevati” ha detto l’azzurra, quindicesima a 2”37 dalla slovacca Vlhova. “Bene l’inizio, poi ho perso un po’ di ritmo, ma sono comunque riuscita a limitare i danni. Ho chiuso appena dopo il gruppo delle migliori” ha affermato Irene Curtoni, diciottesima. SportFace.

La slovacca Petra Vlhova e' al comando dellospeciale di Jasna valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino2020 - 2021. La sciatrice di casa guida la classifica al termine della 1ª manche con il tempo di 51"64, 27 centesimi ...CUNEO CRONACA - Marta Bassino non sarà al via dellodi Coppa del Mondo oggi, sabato 6 marzo, mentre sarà in gara nel gigante di domani, domenica ...della Coppa del mondo di gigante. ...A Jasna le due fuoriclasse scavano il solco. Holdener terza. In Slovacchia la migliore delle azzurre per ora Federica a 2''37 ...Iniziano alla grande le gare Fis Junior Giovani sulle nevi di Monte Pora (Prealpi Bergamasche) per gli atleti dello Sci Club Lecco ...