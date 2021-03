Sanremo2021: ecco la scaletta della finale (Di sabato 6 marzo 2021) Ultima serata per Sanremo2021, ad aprire questa sera la gara dei big che porterà alla proclamazione del vincitore della 71^ edizione della kermesse sarà Ghemon mentre l’ ultimo ad esibirsi sara’ Aiello.Questo l’ordine di uscita, come da sorteggio: 1. Ghemon; 2. Gaia; 3. Irama; 4. Gio Evan; 5. Ermal Meta; 6. Fulminacci; 7.Francesco Renga; 8. Extraliscio con Davide Toffolo;9.Colapesce-Dimartino; 10. Malika Ayane; 11. Francesca Mchielin-Fedez; 12. Willie Peyote; 13. Orietta Berti; 14. Arisa; 15. Bugo; 16. Maneskin; 17. Madame 18. La Rappresentante di lista; 19. Annalisa 20. Coma Cose; 21. Lo Stato Sociale; 22. Random; 23. Max Gazze’; 24. Noemi; 25. Fasma; 26. Aiello. first appeared on Domanipress. Leggi su domanipress (Di sabato 6 marzo 2021) Ultima serata per, ad aprire questa sera la gara dei big che porterà alla proclamazione del vincitore71^ edizionekermesse sarà Ghemon mentre l’ ultimo ad esibirsi sara’ Aiello.Questo l’ordine di uscita, come da sorteggio: 1. Ghemon; 2. Gaia; 3. Irama; 4. Gio Evan; 5. Ermal Meta; 6. Fulminacci; 7.Francesco Renga; 8. Extraliscio con Davide Toffolo;9.Colapesce-Dimartino; 10. Malika Ayane; 11. Francesca Mchielin-Fedez; 12. Willie Peyote; 13. Orietta Berti; 14. Arisa; 15. Bugo; 16. Maneskin; 17. Madame 18. La Rappresentante di lista; 19. Annalisa 20. Coma Cose; 21. Lo Stato Sociale; 22. Random; 23. Max Gazze’; 24. Noemi; 25. Fasma; 26. Aiello. first appeared on Domanipress.

