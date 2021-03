Sanremo 2021, Ghemon e Gaia danno il via alla gara (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2021 quinta serata: i primi a esibirsi sono Ghemon e Gaia. Prende definitivamente il via la finale del Festival 2021. La gara prende ufficialmente il via con l’esibizione di Ghemon con la sua Rose viola. Spetta a lui quindi il compito di far partire la gara. La sua esibizione ha fin da subito catturato Leggi su youmovies (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.quinta serata: i primi a esibirsi sono. Prende definitivamente il via la finale del Festival. Laprende ufficialmente il via con l’esibizione dicon la sua Rose viola. Spetta a lui quindi il compito di far partire la. La sua esibizione ha fin da subito catturato

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - jackyfarfalla : @SanremoRai @IRAMAPLUME Sei per me e per tanti, il num uno. Spero in Dio che tu sia il vincitore di queste Sanrem… - ti_calmi : @Sanremo_2021 Per l’amor di Dio -