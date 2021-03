Sanremo 2021: cosa non sta (davvero) funzionando? (Di sabato 6 marzo 2021) Nell’era dell’infallibilità, quella in cui se riconosci di avere sbagliato in qualcosa sei pronto al cammino di Santiago pur di espiare la colpa di averlo riconosciuto pubblicamente, ammettere che qualcosa della macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2021 non abbia funzionato come avrebbe dovuto è tutto fuorché scontato. Eppure alla vigilia, nonostante i commentatori agguerritissimi dell’Internet scrivessero un po’ ovunque che questo Sanremo non si sarebbe dovuto fare perché irrispettoso e inopportuno, eravamo tutti convinti che sarebbe stato un successo. Ce lo dicevano i numeri dell’anno scorso e le misure restrittive che impediscono agli italiani di uscire di casa dopo le dieci di sera rinunciando alla famosa «movida» che, spesso e volentieri, è stata usata come alibi per giustificare il fatto che la gente non resti a casa a guardare la tv. Eppure, nonostante tutto, la flessione degli ascolti di Sanremo 2021 è innegabile: cala lo share e cala il numero degli spettatori nonostante la chiusura a notte fonda e una platea televisiva che, come ha sottolineato il Corriere, è pressoché la stessa di un anno fa, appena superiore di 6mila teste da contare. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Nell’era dell’infallibilità, quella in cui se riconosci di avere sbagliato in qualcosa sei pronto al cammino di Santiago pur di espiare la colpa di averlo riconosciuto pubblicamente, ammettere che qualcosa della macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2021 non abbia funzionato come avrebbe dovuto è tutto fuorché scontato. Eppure alla vigilia, nonostante i commentatori agguerritissimi dell’Internet scrivessero un po’ ovunque che questo Sanremo non si sarebbe dovuto fare perché irrispettoso e inopportuno, eravamo tutti convinti che sarebbe stato un successo. Ce lo dicevano i numeri dell’anno scorso e le misure restrittive che impediscono agli italiani di uscire di casa dopo le dieci di sera rinunciando alla famosa «movida» che, spesso e volentieri, è stata usata come alibi per giustificare il fatto che la gente non resti a casa a guardare la tv. Eppure, nonostante tutto, la flessione degli ascolti di Sanremo 2021 è innegabile: cala lo share e cala il numero degli spettatori nonostante la chiusura a notte fonda e una platea televisiva che, come ha sottolineato il Corriere, è pressoché la stessa di un anno fa, appena superiore di 6mila teste da contare.

